Трое погибших, еще 24 человека ранены: в Днепре завершили поисково-спасательные работы на месте ракетного удара

В Днепре ГСЧС завершила поисково-спасательные работы на месте ракетного удара рф. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Отмечается, что ночью спасатели деблокировали из-под завалов многоэтажки тело погибшего мужчины.

Всего в результате российской атаки в городе погибли 3 человека, 24 - пострадали. Подразделениями ГСЧС спасены 12 человек. Еще 51 человек получил помощь от психологов ГСЧС - рассказали спасатели.

В ведомстве добавили, что на месте инцидента работали 101 спасатель и 20 единиц техники ГСЧС.

Дополнение

Всего из-за российских атак 19 апреля на Днепропетровщине погибли 8 человек, из них - 2 ребенка, 34 человека пострадали. Среди пострадавших 1 ребенок.

Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех