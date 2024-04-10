Трое погибших, двое пострадавших в результате обстрела Харьковского района - ОВА

В результате вражеского обстрела Липцев в Харьковском районе сегодня погибли три человека, еще двое пострадали, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

"В результате обстрела Липцов погибли три человека: девочка 14 лет, женщины 43 и 59 лет. Пострадали парень 16 лет и женщина 34 лет", - сообщил Синегубов в Telegram.

Разбор завалов, по его словам, продолжается.

россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие