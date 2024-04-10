россияне обстреляли поселок Липцы и Волчанск на Харьковщине: погибла девочка, есть пострадавшие

В результате вражеского обстрела Липцев Харьковской области погибла 14-летняя девочка, также еще по меньшей мере два человека пострадали. Кроме того, из-за удара управляемыми авиабомбами по Волчанску ранения получил еще один человек, полностью разрушена поликлиника. Об этом в среду сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского обстрела Липцов погибла 14-летняя девочка - написал Синегубов в Telegram.

По его словам, пострадали по меньшей мере два человека. 33-летняя сотрудница аптеки, которая получила осколочные ранения, и 16-летний парень госпитализированы.

Оккупанты также выпустили две управляемые авиабомбы по Волчанску.

В результате ударов полностью разрушена поликлиника. Известно об одном пострадавшем, 34-летний мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в медицинское учреждение.

Ранее УНН сообщал, что российские войска сегодня ударили по Харьковскому району, вызвав пожар в магазине и аптеке, под завалами, возможно, есть люди, сообщил в среду председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, пишет УНН.