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Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити
Трое христианских миссионеров из группы, базирующейся в Оклахоме, были жестоко убиты во время бандитского нападения на их дом на Гаити.
Харьков подвергся вражеским ударам: повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько авто
В Харькове в результате вражеской агрессии были зафиксированы повреждены частично разрушенный лицей, многоэтажка, несколько автомобилей, сообщил мэр города.
Оккупационные силы продвинулись вперед Архангельского, Уманского и в Клещеевке - DeepState
Вражеские войска продвинулись вперед вблизи возле Архангельского, Уманского и в Клещеевке. Сейчас продолжаются бои возле Берестового, Ивановки, Красногоровки и в Волчанске
Женская сборная Украины по борьбе победила на чемпионате Европы U23
Украинская женская сборная по вольной борьбе победила на чемпионате Европы U23 в Баку, завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
За сутки рф нанесла 2 ракетных удара, 33 авиационные атаки, применив 224 беспилотника-камикадзе
За сутки российские оккупанты совершили 2 ракетных удара, 33 авиаудара, применили 224 беспилотника-камикадзе, а также более 2200 обстрелов военных позиций и населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В Харькове снова прогремели взрывы
В Харькове произошла серия взрывов, как сообщил мэр города Игорь Терехов.
В Харькове прогремели взрывы, мэр призывает к осторожности
О взрыве в Харькове сообщил городской голова Игорь Терехов, который призвал жителей города быть осторожными.
Обнаружена угроза баллистических ракет в районах воздушной тревоги
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в районах воздушной тревоги.
Германия официально подтвердила передачу Украине системы ПВО IRIS-T
Германия поставила Украине новую систему противовоздушной обороны IRIS-T, усиливая ее обороноспособность против российских угроз.
Сумщина: войска рф обстреливают приграничные районы области, зафиксировано 204 взрыва
За день оккупанты 31 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, что привело к 204 взрывам в разных населенных пунктах.