Трое христианских миссионеров погибли в результате бандитского нападения на Гаити

На Гаити в Оклахоме бандиты убили трех христианских миссионеров в их доме. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Трагическое событие произошло на Гаити, где трое христианских миссионеров из группы, базирующейся в Оклахоме, были жестоко убиты в результате нападения банды.

По информации, нападение произошло в четверг вечером, когда бандиты открыли огонь по дому, где находились миссионеры.

Жертвы скрывались в доме в момент нападения. Этот жестокий поступок стал еще одним примером насилия, которое теперь является большой проблемой на Гаити. Бандитское насилие продолжается в течение нескольких месяцев, и это привело к обострению ситуации в стране.

Заявление госсекретаря США Энтони Блинкена подчеркивает серьезность ситуации, подчеркивая, что Гаити может стать неподходящим государством, если насилие не будет прекращено и не будут приняты необходимые меры для восстановления порядка и стабильности.

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