Троє християнських місіонерів загинули в результаті бандитського нападу на Гаїті
Київ • УНН
Троє християнських місіонерів з групи, що базується в Оклахомі, були жорстоко вбиті під час бандитського нападу на їхній будинок на Гаїті.
На Гаїті в Оклахомі бандити вбили трьох християнських місіонерів у їхньому будинку. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Деталі
Трагічна подія сталася на Гаїті, де троє християнських місіонерів з групи, базованої в Оклахомі, були жорстоко вбиті в результаті нападу банди.
За інформацією, напад стався у четвер ввечері, коли бандити відкрили вогонь по будинку, де перебували місіонери.
Жертви переховувалися в будинку в момент нападу. Цей жорстокий вчинок став ще одним прикладом насильства, що тепер є неабиякою проблемою на Гаїті. Бандитське насильство триває протягом кількох місяців, і це призвело до загострення ситуації в країні.
Заява держсекретаря США Ентоні Блінкена підкреслює серйозність ситуації, наголошуючи на тому, що Гаїті може стати невідповідною державою, якщо насильство не буде припинено та не буде вжито необхідних заходів для відновлення порядку та стабільності.
У Гаїті колишнього голову Сенату призначили головою перехідної ради після хвилі насильства01.05.24, 15:00 • 16395 переглядiв