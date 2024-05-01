У Гаїті колишнього голову Сенату призначили головою перехідної ради після хвилі насильства

ukenru
19:41 • 33363 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 81033 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 108109 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 110696 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 223238 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153630 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144404 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131676 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121508 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112791 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146140 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121506 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127258 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132139 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 107794 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 223243 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 381605 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438214 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446764 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356363 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 108112 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 127258 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121506 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97471 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107124 перегляди
Актуальне
У Гаїті колишнього голову Сенату призначили головою перехідної ради після хвилі насильства

У Гаїті колишнього голову Сенату призначили головою перехідної ради після хвилі насильства

Київ • УНН

 • 16395 перегляди

Перехідна рада Гаїті призначила Едгара Леблана своїм головою, а Фріца Белізера - прем'єр-міністром, прагнучи відновити безпеку і підготуватися до виборів в охопленій насильством карибській країні.

Перехідна рада Гаїті у вівторок призначила Едгара Леблана, колишнього президента Сенату, очільником цього органу, створеного минулого тижня, на тлі того, як він прагне повернути безпеку до карибської країни, яку охопила насильство, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Призначення Леблана послідувало за тижнями політичного глухого кута і боротьби після відставки прем'єр-міністра Аріеля Анрі, тоді як у столиці вибухнув збройний конфлікт, який позначив складний шлях для ради.

Перехідний орган складається з семи членів із правом голосу та двох спостерігачів без права голосу. Леблан виграв номінацію, набравши чотири голоси, включаючи власний, хоча на церемонії оголошення рішення все ще спостерігалася напруженість.

Рада також призначила прем'єр-міністром Фріца Белізера, колишнього міністра молоді та спорту.

Мішель Патрік Буасвер, який обіймав посаду міністра фінансів за колишнього прем'єр-міністра Аріела Анрі, тимчасово обіймав цю посаду. Номінація Белізера має бути підтверджена заявою у національній газеті Гаїті.

Раді також було доручено призначити кабінет міністрів, спільно підписати укази та створити тимчасову виборчу раду, якій буде доручено підготувати ґрунт для перших виборів на Гаїті з 2016 року.

Доповнення

Згідно з конституцією Гаїті, країна має обрати нового президента до 7 лютого 2026 року.

В ООН закликали розгорнути місію безпеки на Гаїті26.04.24, 06:26 • 23410 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Новини Світу
reutersReuters
orhanizatsiia-obiednanykh-natsiiОрганізація Об'єднаних Націй
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47