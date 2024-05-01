У Гаїті колишнього голову Сенату призначили головою перехідної ради після хвилі насильства
Київ • УНН
Перехідна рада Гаїті призначила Едгара Леблана своїм головою, а Фріца Белізера - прем'єр-міністром, прагнучи відновити безпеку і підготуватися до виборів в охопленій насильством карибській країні.
Перехідна рада Гаїті у вівторок призначила Едгара Леблана, колишнього президента Сенату, очільником цього органу, створеного минулого тижня, на тлі того, як він прагне повернути безпеку до карибської країни, яку охопила насильство, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Призначення Леблана послідувало за тижнями політичного глухого кута і боротьби після відставки прем'єр-міністра Аріеля Анрі, тоді як у столиці вибухнув збройний конфлікт, який позначив складний шлях для ради.
Перехідний орган складається з семи членів із правом голосу та двох спостерігачів без права голосу. Леблан виграв номінацію, набравши чотири голоси, включаючи власний, хоча на церемонії оголошення рішення все ще спостерігалася напруженість.
Рада також призначила прем'єр-міністром Фріца Белізера, колишнього міністра молоді та спорту.
Мішель Патрік Буасвер, який обіймав посаду міністра фінансів за колишнього прем'єр-міністра Аріела Анрі, тимчасово обіймав цю посаду. Номінація Белізера має бути підтверджена заявою у національній газеті Гаїті.
Раді також було доручено призначити кабінет міністрів, спільно підписати укази та створити тимчасову виборчу раду, якій буде доручено підготувати ґрунт для перших виборів на Гаїті з 2016 року.
Доповнення
Згідно з конституцією Гаїті, країна має обрати нового президента до 7 лютого 2026 року.
В ООН закликали розгорнути місію безпеки на Гаїті26.04.24, 06:26 • 23410 переглядiв