В Гаити бывшего председателя Сената назначили главой переходного совета после волны насилия

Переходный совет Гаити во вторник назначил Эдгара Леблана, бывшего президента Сената, главой этого органа, созданного на прошлой неделе, на фоне того, как он стремится вернуть безопасность в карибскую страну, которую охватило насилие, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Назначение Леблана последовало за неделями политического тупика и борьбы после отставки премьер-министра Ариэля Анри, тогда как в столице разразился вооруженный конфликт, который обозначил сложный путь для совета.

Переходный орган состоит из семи членов с правом голоса и двух наблюдателей без права голоса. Леблан выиграл номинацию, набрав четыре голоса, включая собственный, хотя на церемонии оглашения решения все еще наблюдалась напряженность.

Совет также назначил премьер-министром Фрица Белизера, бывшего министра молодежи и спорта.

Мишель Патрик Буасвер, который занимал должность министра финансов при бывшем премьер-министре Ариэле Анри, временно занимал эту должность. Номинация Белизера должна быть подтверждена заявлением в национальной газете Гаити.

Совету также было поручено назначить кабинет министров, совместно подписать указы и создать временный избирательный совет, которому будет поручено подготовить почву для первых выборов на Гаити с 2016 года.

Дополнение

Согласно конституции Гаити, страна должна избрать нового президента до 7 февраля 2026 года.

В ООН призвали развернуть миссию безопасности на Гаити