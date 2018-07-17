Трехсторонние газовые переговоры: представители Украины и России не появились на пресс-брифинге

"Есть ли у вас идеи, почему делегаты из России и Украины отказались сегодня появиться хотя бы один раз вместе перед нами", - спросила Шефчовича журналистка AFP.

Представитель ЕС ответил, что этот вопрос лучше адресовать пресс-службам самих делегатов.

"Я лишь могу сказать, что обсуждение в комнате было ориентировано на будущее и позитивное", - сказал он.

Напомним, эксперты ЕС высокого уровня в сентябре обсудят транзит газа через Украину после 2019 года.