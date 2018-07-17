Трехсторонние газовые переговоры: представители Украины и России не появились на пресс-брифинге
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Представители Украины и России не появились на пресс-брифинге в Берлине по завершению трехсторонней встречи по вопросу транзита российского газа через территорию Украины. Это заметили журналисты и поставили соответствующий вопрос заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам Энергосоюза Марошу Шефчовичу, передает корреспондент УНН.
"Есть ли у вас идеи, почему делегаты из России и Украины отказались сегодня появиться хотя бы один раз вместе перед нами", - спросила Шефчовича журналистка AFP.
Представитель ЕС ответил, что этот вопрос лучше адресовать пресс-службам самих делегатов.
"Я лишь могу сказать, что обсуждение в комнате было ориентировано на будущее и позитивное", - сказал он.
Напомним, эксперты ЕС высокого уровня в сентябре обсудят транзит газа через Украину после 2019 года.