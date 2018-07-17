Тристоронні газові перемовини: представники України та Росії не з’явились на прес-брифінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Представники України та Росії не з’явились на прес-брифінгу в Берліні по завершенню тристоронньої зустрічі з питання транзиту російського газу через територію України. Це помітили журналісти та поставили відповідне питання заступнику голови Єврокомісії з питань Енергосоюзу Марошу Шефчовічу, передає кореспондент УНН.
“Чи є у вас ідеї, чому делегати з Росії та України відмовились сьогодні з’явитись принаймні один раз разом перед нами”, — запитала Шефчовіча журналістка AFP.
Представник ЄС відповів, що це питання краще адресувати прес-службам самих делегатів.
“Я лиш можу сказати, що обговорення у кімнаті було орієнтоване на майбутнє і позитивне”, — сказав він.
Нагадаємо, експерти ЄС високого рівня у вересні обговорять транзит газу через Україну після 2019 року.