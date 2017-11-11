Трехлетний мальчик застрелил годовалую сестренку в США
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В американском городе Мемфис, штат Теннесси, трехлетний мальчик случайно застрелил свою годовалую сестру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Associated Press.
Инцидент произошел после того, как 25-летний Шон Мур положил девочку в постель с его оружием рядом с другим ребенком. Соседи рассказали, что слышали один выстрел.
Сообщается, что полиция перекрывала улицы, чтобы срочно доставить девочку в больницу, однако она умерла в дороге.
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Сразу после инцидента мужчина схватил оружие и убежал, но потом сам сдался полиции. Его обвиняют в халатности, приведшей к смерти. Мур был арестован 10 ноября.
Напомним, в американском городе Дирборн, штат Мичиган, ребенок ясельного возраста нашла огнестрельное оружие и выстрелил в двух других детей в возрасте трех лет.