Трирічний хлопчик застрелив однорічну сестричку в США
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. В американському місті Мемфіс, штат Теннессі, трирічний хлопчик випадково застрелив свою однорічну сестру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.
Інцидент стався після того, як 25-річний Шон Мур поклав дівчинку в ліжко з його зброєю поруч з іншою дитиною. Сусіди розповіли, що чули один постріл.
Повідомляється, що поліція перекривала вулиці, щоб терміново доставити дівчинку в лікарню, проте вона померла в дорозі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Жертвою стрілянини в США стала дитина
Відразу після інциденту чоловік схопив зброю і втік, але потім сам здався поліції. Його звинувачують у недбалості, що призвела до смерті. Мур був заарештований 10 листопада.
Нагадаємо, в американському місті Дірборн, штат Мічиган, дитина ясельного віку знайшла вогнепальну зброю і вистрілила в двох інших дітей у віці трьох років.