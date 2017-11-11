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Трирічний хлопчик застрелив однорічну сестричку в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. В американському місті Мемфіс, штат Теннессі, трирічний хлопчик випадково застрелив свою однорічну сестру. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

Інцидент стався після того, як 25-річний Шон Мур поклав дівчинку в ліжко з його зброєю поруч з іншою дитиною. Сусіди розповіли, що чули один постріл.

Повідомляється, що поліція перекривала вулиці, щоб терміново доставити дівчинку в лікарню, проте вона померла в дорозі.

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Відразу після інциденту чоловік схопив зброю і втік, але потім сам здався поліції. Його звинувачують у недбалості, що призвела до смерті. Мур був заарештований 10 листопада.

Нагадаємо, в американському місті Дірборн, штат Мічиган, дитина ясельного віку знайшла вогнепальну зброю і вистрілила в двох інших дітей у віці трьох років.

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