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Трехлетнее наказание: РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины

Трехлетнее наказание: РУСАДА дисквалифицировала регбиста сборной Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Федерация регби России дисквалифицировали игрока сборной Украины по регби - Игоря Снисаренко, сообщает УНН со ссылкой на сайт РУСАДА.

Цитата

“Федерация регби Украины на основе и во исполнение решения Комиссии по предварительному рассмотрению случаев нарушения антидопинговых правил РАА” РУСАДА “приняла решение дисквалифицировать спортсмена Снисаренко Игоря на три года за нарушение пункта 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 22 декабря 2020 года”, — говорится в сообщении РУСАДА.

Детали

В 2019 году Снисаренко стал чемпионом России в составе клуба “Локомотив-Пенза”. В марте 2021 объявил об окончании карьеры. Регбист успел поиграть за клубы из Тирасполя, Казани, Таганрога и “Подолье” из Хмельницкого. С 2013 года защищал цвета сборной Украины.

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