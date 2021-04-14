Трирічне покарання: РУСАДА дискваліфікувала регбіста збірної України

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“Федерація регбі України на основі та на виконання рішення Комісії з попереднього розгляду випадків порушення антидопінгових правил РАА „РУСАДА“ прийняла рішення дискваліфікувати спортсмена Снісаренко Ігоря на три роки за порушення пункту 2.1 Загальноросійських антидопінгових правил, починаючи з 22 грудня 2020 року”, — сказано у повідомленні РУСАДА.

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У 2019 році Снісаренко став чемпіоном Росії у складі клубу “Локомотив-Пенза”. У березні 2021 року оголосив про закінчення кар’єри. Регбіст встиг пограти за клуби із Тирасполя, Казані, Таганрогу і “Поділля” з Хмельницького. З 2013 року захищав кольори збірної України.

Варто нагадати

У Росії відібрали право проводити Чемпіонат світу з боротьби 2022.