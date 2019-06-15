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Трехкратный чемпион Украины пополнил ряды херсонского "Днепра"

Киев • УНН

 • 9128 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Клубы Украинской хоккейной лиги продолжили комплектования коллективов накануне старта очередного, четвертого сезона УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.

Трехкратный чемпион Украины пополнил ряды херсонского "Днепра"

Херсонский "Днепр" заключил контракт с опытным защитником Кириллом Катричей.

35-летний хоккеист, который ранее выступал на позиции нападающего, основную часть карьеры провел в составе киевских ХК "Киев" и "Сокола", еще по сезону выступая в "львах", "Компаньон", "Донбассе" и "Кривбассе" . Всего в чемпионатах Украины по хоккею Катрич сыграл 308 матчей, набрав 147 (50 + 97) очков.

Также защитник выступал в североамериканских лигах AAHL и IHL, венгерской Эрсте Лиге и чемпионате Эстонии. В сезоне 2016/17 дебютировал в сборной Украины на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1А, годом позже также сыграл в национальной команде на чемпионате мира в Дивизионе 1Б.

Отметим, что раз на клубном уровне Катрич выступал в 2017 году в составе "Кривбасса", завоевав с ним бронзовые медали первенства. Еще по разу защитник выигрывал золотые медали чемпионата Украины по хоккею в составе "Сокола", "Компаньона" и "Донбасса".

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