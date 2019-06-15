Трехкратный чемпион Украины пополнил ряды херсонского "Днепра"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Клубы Украинской хоккейной лиги продолжили комплектования коллективов накануне старта очередного, четвертого сезона УХЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт Лиги.
Херсонский "Днепр" заключил контракт с опытным защитником Кириллом Катричей.
35-летний хоккеист, который ранее выступал на позиции нападающего, основную часть карьеры провел в составе киевских ХК "Киев" и "Сокола", еще по сезону выступая в "львах", "Компаньон", "Донбассе" и "Кривбассе" . Всего в чемпионатах Украины по хоккею Катрич сыграл 308 матчей, набрав 147 (50 + 97) очков.
Также защитник выступал в североамериканских лигах AAHL и IHL, венгерской Эрсте Лиге и чемпионате Эстонии. В сезоне 2016/17 дебютировал в сборной Украины на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1А, годом позже также сыграл в национальной команде на чемпионате мира в Дивизионе 1Б.
Отметим, что раз на клубном уровне Катрич выступал в 2017 году в составе "Кривбасса", завоевав с ним бронзовые медали первенства. Еще по разу защитник выигрывал золотые медали чемпионата Украины по хоккею в составе "Сокола", "Компаньона" и "Донбасса".