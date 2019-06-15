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Трикратний чемпіон України поповнив ряди херсонського "Дніпра"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. Клуби Української хокейної ліги продовжили комплектування колективів напередодні старту чергового, четвертого сезону УХЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайт Ліги.

Трикратний чемпіон України поповнив ряди херсонського "Дніпра"

Херсонський "Дніпро" уклав контракт з досвідченим захисником Кирилом Катричем.

35-річний хокеїст, який раніше виступав на позиції нападника, основну частину кар'єри провів у складі київських ХК "Київ" і "Сокола", ще по сезону виступаючи в "Левах", "Компаньйоні", "Донбасі" та "Кривбасі". Всього в чемпіонатах України з хокею Катрич зіграв 308 матчів, набравши 147 (50 + 97) очок.

Також захисник виступав у північноамериканських лігах AAHL і IHL, угорській Ерсте Лізі і чемпіонаті Естонії. У сезоні 2016/17 дебютував у збірній України на домашньому Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1А, роком пізніше також зіграв в національній команді на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1Б.

Відзначимо, що раз на клубному рівні Катрич виступав в 2017 році в складі "Кривбасу", завоювавши з ним бронзові медалі першості. Ще по разу захисник вигравав золоті медалі чемпіонату України з хокею у складі "Сокола", "Компаньйона" і "Донбасу".

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