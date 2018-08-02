Трехкратный чемпион НБА Джеймс открыл собственную общеобразовательную школу
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Звезда мирового баскетбола, форвард “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс открыл для родного города Акрон собственную общеобразовательную школу, информирует УНН со ссылкой на Twitter игрока и сайт Slam Online.
Обучение в образовательной школе начнут 240 детей, которые будут стартовать с 3-го и 4-го классов. С каждым годом количество учеников и классов будет увеличиваться пока не будут классы с 1-го по 8-й.
Школа была построена благодаря благотворительному фонду Джеймса “LeBron James Family Foundation”.
Сам баскетболист отметил, что открытие школы стало крупнейшим достижением жизни.
Примечательно, что в одной из частей общеобразовательного учреждения размещена галерея с кроссовками американца.
Добавим также, 2-кратный олимпийский чемпион Джеймс летом на правах свободного агента перешел из “Кливленда” в “Лейкерс”, став партнером украинца Святослава Михайлюка.