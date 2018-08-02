Трехкратный чемпион НБА Джеймс открыл собственную общеобразовательную школу

Обучение в образовательной школе начнут 240 детей, которые будут стартовать с 3-го и 4-го классов. С каждым годом количество учеников и классов будет увеличиваться пока не будут классы с 1-го по 8-й.

Школа была построена благодаря благотворительному фонду Джеймса “LeBron James Family Foundation”.

Сам баскетболист отметил, что открытие школы стало крупнейшим достижением жизни.

Примечательно, что в одной из частей общеобразовательного учреждения размещена галерея с кроссовками американца.

Добавим также, 2-кратный олимпийский чемпион Джеймс летом на правах свободного агента перешел из “Кливленда” в “Лейкерс”, став партнером украинца Святослава Михайлюка.