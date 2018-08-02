Трикратний чемпіон НБА Джеймс відкрив власну загальноосвітню школу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Зірка світового баскетболу, форвард “Лос-Анджелес Лейкерс” Леброн Джеймс відкрив для рідного міста Акрон власну загальноосвітню школу, інформує УНН з посиланням на Twitter гравця та сайт Slam Online.
Навчання в освітній школі почнуть 240 дітей, які стартуватимуть з 3-го і 4-го класів. З кожним роком кількість учнів і класів буде збільшуватися поки не будуть класи з 1-го по 8-й.
Школа була побудована завдяки благодійному фонду Джеймса “LeBron James Family Foundation”.
Сам баскетболіст зазначив, що відкриття школи стало найвизначнішим досягненням життя.
Примітно, що на одній із частин загальноосвітнього закладу розміщена галерея з кросівками американця.
Додамо також, 2-кратний олімпійський чемпіон Джеймс влітку на правах вільного агенту перейшов з “Клівленда” в “Лейкерс”, ставши партнером українця Святослава Михайлюка.