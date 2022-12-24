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#tribunal4russia: оккупанты ежедневно нарушают законы войны, обстреливая украинские жилые дома - Резников

#tribunal4russia: оккупанты ежедневно нарушают законы войны, обстреливая украинские жилые дома - Резников

Киев • УНН

 • 443202 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников продолжает освещать нарушения русскими правил и обычаев ведения войны, закрепленных в международных актах. Сегодня, как сообщает УНН, он написал об обстрелах украинских жилых домов.

Цитата

"россияне ежедневно обстреливают украинские жилые дома. Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны запрещает нападение или бомбардировку незащищенных городов, сел, домов или зданий. Но оккупантам безразлично", - написал Резников.

Добавим

Министр обороны Украины Алексей Резников основал серию твитов о нарушении россией конвенций о правилах ведения войны.

"россия потратила сотни миллиардов долларов на обманчивую идею завоевания Украины и стала террористическим государством, нарушив большинство конвенций о правилах ведения войны. Каждый день я буду сосредотачиваться на некоторых из этих нарушений", - отметил министр.

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Напомним

Российские войска 24 декабря, в выходной, обстреляли центр Херсона, есть разрушение.

Как сообщили в ОП, вследствие вражеского удара по центру Херсона известно о 7 погибших, 58 раненых, из которых 18 – тяжелых.

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