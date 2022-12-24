росіяни обстріляли центр Херсона, є жертви - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські війська сьогодні обстріляли центр Херсона, є загиблі та руйнування. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"Херсон. росіяни здійснили черговий терор - обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - зазначив Тимошенко.
Усі служби працюють, наслідки з'ясовують, додав він.
Доповнення
Російські війська за 23 грудня обстріляли Херсонську область 74 рази, при чому майже кожен другий удар - по Херсону. У регіоні за добу п'ятеро загиблих, серед 17 поранених - дитина.