росіяни обстріляли центр Херсона, є жертви - ОП

Цитата

"Херсон. росіяни здійснили черговий терор - обстріляли центр міста! Загинули люди, зруйновано будівлі. Центр міста, вихідний день, багато людей на вулиці", - зазначив Тимошенко.

Усі служби працюють, наслідки з'ясовують, додав він.

Доповнення

Російські війська за 23 грудня обстріляли Херсонську область 74 рази, при чому майже кожен другий удар - по Херсону. У регіоні за добу п'ятеро загиблих, серед 17 поранених - дитина.