Майже кожен другий удар - по Херсону: голова ОВА повідомив про п'ятьох загиблих

Цитата

"російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів", - зазначив Янушевич.

Деталі

Російські снаряди, зі слів голови ОВА, влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.

"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина", - повідомив Янушевич.

Дівчинку з множинними осколковими травмами, з його слів, доставили до лікарні. "Дитина в тяжкому стані", - зазначив голова ОВА.

Доповнення

Центр національного спротиву повідомив, що 23 грудня російські окупанти завдали удар по Херсону, застосовуючи фосфорні боєприпаси.