Майже кожен другий удар - по Херсону: голова ОВА повідомив про п'ятьох загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Російські війська за 23 грудня обстріляли Херсонську область 74 рази, при чому майже кожен другий удар - по Херсону. У регіоні за добу п'ятеро загиблих, серед 17 поранених - дитина. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у суботу, 24 грудня, у Telegram, пише УНН.
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"російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворог цілий день нещадно атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів", - зазначив Янушевич.
Деталі
Російські снаряди, зі слів голови ОВА, влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.
"Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих є 6-річна дитина", - повідомив Янушевич.
Дівчинку з множинними осколковими травмами, з його слів, доставили до лікарні. "Дитина в тяжкому стані", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
Центр національного спротиву повідомив, що 23 грудня російські окупанти завдали удар по Херсону, застосовуючи фосфорні боєприпаси.