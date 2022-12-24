россияне обстреляли центр Херсона, есть жертвы - ОП

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Российские войска сегодня обстреляли центр Херсона, есть погибшие и разрушения. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в субботу, 24 декабря, в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Херсон. россияне совершили очередной террор - обстреляли центр города! Погибли люди, разрушены здания. Центр города, выходной день, много людей на улице", - отметил Тимошенко.

Все службы работают, последствия выясняют, добавил он.

Дополнение

Российские войска за 23 декабря обстреляли Херсонскую область 74 раза, при чем почти каждый второй удар – по Херсону. В регионе за сутки пятеро погибших, среди 17 раненых - ребенок.

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