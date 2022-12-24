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#tribunal4russia: окупанти щодня порушують закони війни, обстрілюючи українські житлові будинки - Резніков

#tribunal4russia: окупанти щодня порушують закони війни, обстрілюючи українські житлові будинки - Резніков

Київ • УНН

 • 443203 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков продовжує висвітлювати порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни закріплених у міжнародних актах. Сьогодні, як повідомляє УНН, він написав про обстріли українських житлових будинків.

Цитата

"росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже", - написав Резніков.

Додамо

Міністр оборони України України Олексій Резніков започаткував серію твітів про порушення росією конвенцій про правила ведення війни.

"росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень", - зазначив міністр.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Мародерство – фірмовий російський хід: Резніков розповів про ще одне порушення правил ведення війни

Нагадаємо

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.

Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.

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