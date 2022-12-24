#tribunal4russia: окупанти щодня порушують закони війни, обстрілюючи українські житлові будинки - Резніков
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков продовжує висвітлювати порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни закріплених у міжнародних актах. Сьогодні, як повідомляє УНН, він написав про обстріли українських житлових будинків.
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"росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже", - написав Резніков.
Додамо
Міністр оборони України України Олексій Резніков започаткував серію твітів про порушення росією конвенцій про правила ведення війни.
"росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень", - зазначив міністр.
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Нагадаємо
Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.
Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.