tribunal4russia: окупанти щодня порушують закони війни, обстрілюючи українські житлові будинки - Резніков

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"росіяни щодня обстрілюють українські житлові будинки. Конвенція про закони та звичаї сухопутної війни забороняє напад або бомбардування незахищених міст, сіл, будинків або будівель. Але окупантам байдуже", - написав Резніков.

Додамо

Міністр оборони України України Олексій Резніков започаткував серію твітів про порушення росією конвенцій про правила ведення війни.

"росія витратила сотні мільярдів доларів на оманливу ідею завоювання України і стала терористичною державою, порушивши більшість конвенцій про правила ведення війни. Щодня я буду зосереджуватися на деяких із цих порушень", - зазначив міністр.

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Нагадаємо

Російські війська 24 грудня, у вихідний, обстріляли центр Херсона, є руйнування.

Як повідомили в ОП, внаслідок ворожого удару по центру Херсона відомо про 7 загиблих, 58 поранених, з яких 18 - тяжких.