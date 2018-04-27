Женщина со своей матерью и дочерью сгорели в доме на Волыни

"27 апреля в 00:26... поступило сообщение о пожаре в деревянном жилом доме на улице Кулиша в городе Рожище. Уже через семь минут к месту вызова прибыли сотрудники 3-й Государственной пожарно-спасательной части, а еще через несколько минут - пожарные местной пожарной охраны села Переспа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем. Одновременно с тушением пожара внутри дома проводился поиск его жителей. Спасти их было невозможно - в доме обнаружены тела трех погибших женщин - бабушки 1939 г.р., ее дочери 1959 г.р. и внучки хозяйки 1982 г.р., которые проживали в этом доме.

Пожар локализован в 1:25, ликвидирован - в 4:30. Тушение и поиск людей усложняли захламленность здания и придомовой территории.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, в Харькове прохожий вытащил из огня маленького мальчика и старика.