Жінка зі своєю матір'ю і донькою згоріли у будинку на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Три жінки загинули внаслідок пожежі у приватному будинку у місті Рожище Волинської області. Про це повідомляє прес-служба ДСНС, передає УНН.
"27 квітня о 00:26... надійшло повідомлення про пожежу у дерев’яному житловому будинку на вулиці Куліша у місті Рожище. Уже за сім хвилин до місця виклику прибули працівники 3-ої Державної пожежно-рятувальної частини, а ще за декілька хвилин – вогнеборці місцевої пожежної охорони села Переспа", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на момент прибуття пожежних будинок був охоплений вогнем. Одночасно з гасінням пожежі всередині будинку проводився пошук його мешканців. Врятувати їх було неможливо – у будинку виявлено тіла трьох загиблих жінок – бабусі 1939 р.н., її дочки 1959 р.н. та онуки господарки 1982 р.н., які проживали у цьому будинку.
Пожежа локалізована о 1:25, ліквідована – о 4:30. Гасіння та пошук людей ускладнювали захаращеність будівлі та прибудинкової території.
Причина пожежі встановлюється.
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