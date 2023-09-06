Три заместителя министра обороны подали в отставку - нардеп

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"Заместители министра обороны Гаврилов, Дейнега и Шевченко написали заявления об отставке", - написал Гончаренко в Telegram.

Дополнение

По данным с сайта Минобороны, у министра обороны - семь заместителей, а также есть государственный секретарь министерства.

Напомним

5 сентября Верховная Рада поддержала увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины