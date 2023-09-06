Три заступники міністра оборони подали у відставку - нардеп
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Заступники міністра оборони Володимир Гаврилов, Віталій Дейнега та Андрій Шевченко написали заяви про відставку, повідомив у середу народний депутат Олексій Гончаренко, пише УНН.
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"Заступники міністра оборони Гаврилов, Дейнега та Шевченко написали заяви про відставку", - написав Гончаренко у Telegram.
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За даними з сайту Міноборони, у міністра оборони - сім заступників, а також є державний секретар міністерства.
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