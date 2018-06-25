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Три вокзальные воровки утащили у иностранки паспорт и 3 тысячи долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Оперативники столичной полиции на Центральном вокзале Киева задержали трех злоумышленниц за кражу у гражданки иностранного государства. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киева, передает УНН.

“Когда пассажирка поднималась по эскалатору, за ней пристроились три молодых женщины. Злоумышленницы незаметно открыли ее сумку и забрали деньги. Но это заметили оперативники, а затем сразу задержали женщину. У них изъяли 3000 долларов США и документы потерпевшей”, - заявил начальник оперативно-поискового отдела уголовного розыска ГУНП в г. Киеве Виталий Отрудько.

Как отмечается, инцидент имел место после 14:40 понедельника, 25 июня. В это время в столицу поездом приехала 62-летняя гражданка другой страны. Женщина имела при себе небольшую дорожную сумку и направлялась к автобусу в аэропорт.

Три женщины совершили кражу на эскалаторе вокзального комплекса “Киев-Пассажирский”, однако фактически “на горячем” их поймали полицейские.

Потерпевшая уже от полицейских узнала, что могла лишиться денег и паспорта.

Следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции задокументировала правонарушения. Уголовное производство начали по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Таким образом были задержаны трое уроженок Закарпатской области, 1980, 1989 и 1993 рождения. Все они ранее были судимы за имущественные преступления.

Напомним, сумчанин попал в полицию за “шутку” о заминировании вокзала.

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