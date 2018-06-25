Три вокзальні злодійки поцупили у іноземки паспорт і 3 тисячі доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Оперативники столичної поліції на Центральному вокзалі Києва затримали трьох зловмисниць за крадіжку у іноземки. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Києва, передає УНН.
“Коли пасажирка піднімалася ескалатором, за нею слідом прилаштувалися троє молодих жінок. Зловмисниці непомітно відчинили її сумку й забрали гроші. Але їх побачили оперативники, а відтак відразу затримали жінок. У них вилучили 3000 доларів США і документи потерпілої”, — заявив начальник оперативно-пошукового відділу карного розшуку ГУНП у м. Києві Віталій Отрудько.
Як зазначається, інцидент мав місце після 14:40 понеділка, 25 червня. У цей час до столиці поїздом приїхала 62-річна громадянка іншої країни. Жінка мала при собі невелику дорожню сумку й прямувала до автобусу в аеропорт.
Троє жінок здійснили крадіжку на ескалаторі вокзального комплексу “Київ-Пасажирський”, однак фактично “на гарячому” їх впіймали поліцейські.
Потерпіла уже від поліцейських дізналася, що могла позбутися грошей і паспорта.
Слідчо-оперативна група Солом’янського управління поліції задокументувала правопорушення. Кримінальне провадження розпочали за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Таким чином було затримано трьох уродженок Закарпатської області, 1980, 1989 та 1993 років народження. Усі вони раніше судимі за майнові злочини.
Нагадаємо, сумчанин потрапив до поліції через “жарт” про замінування вокзалу.