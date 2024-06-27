Три велосипедистки сборной Украины пострадали в ДТП во время тренировки

Во Львовской области в результате ДТП травмировались три велосипедистки сборной Украины во время тренировки, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщили в четверг в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 26 июня, около 12:50, на автодороге "Сходница-Песочная" вблизи села Солонское Дрогобычского района.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Peugeot 407", 47-летний львовянин, совершил столкновение с велосипедисткой, 17-летней жительницей Киевской области, в результате чего спортсменка столкнулась еще с двумя велосипедистками, 17-летними жительницами Николаевской и Киевской областей.

"Все девушки являются членами сборной Украины по велоспорту и осуществляли командную тренировку. В результате ДТП они получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - сообщили в полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, - ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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