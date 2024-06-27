В Одессе произошло ДТП, в котором травмировались четыре человека, среди которых – два ребенка, сообщили в ГУНП в Одесской области в четверг, пишет УНН.

Детали

Автопроисшествие произошло 26 июня около 22 часов на углу улиц Большая Арнаутская и Европейская.

Предварительно установлено, что 40-летний водитель легкового автомобиля Dodge, приближаясь к перекрестку, на котором из-за отсутствия электроэнергии не работал светофор, не сразу заметил пешеходов, пересекавших дорогу по пешеходному переходу, и чтобы избежать наезда на людей, повернул в сторону и допустил столкновение со столбом.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четверо пассажиров мужчины: две женщины 39-тита 36-ти лет и двое 11-летних мальчиков. Их доставили в больницу с различными телесными повреждениями.

Сам водитель чудом не пострадал. Его проверят на состояние опьянения. Сейчас же полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.

В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение.

В рамках производства автомобиль помещен на арестплощадку и назначен ряд экспертиз. Продолжается следствие.

В Киевской области столкнулись легковушка и маршрутка с 10 пассажирами, двое госпитализированных