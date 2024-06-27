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В Одесі водій врізався в стовп, намагаючись об'їхати пішоходів на перехресті з відключеним світлофором: серед постраждалих діти

Київ • УНН

 • 11174 перегляди

В Одесі в результаті автомобільної аварії постраждали чотири людини, в тому числі двоє дітей, коли водій врізався в стовп, намагаючись об'їхати пішоходів на перехресті з відключеним світлофором.

В Одесі водій врізався в стовп, намагаючись об'їхати пішоходів на перехресті з відключеним світлофором: серед постраждалих діти

В Одесі сталася ДТП, у якій травмувались четверо людей, серед яких – дві дитини, повідомили у ГУНП в Одеській області у четвер, пише УНН.

Деталі

Автопригода сталася 26 червня близько 22-ї години на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська.

Попередньо встановлено, що 40-річний водій легкового автомобіля Dodge, наближаючись до перехрестя, на якому через відсутність електроенергії не працював світлофор, не одразу помітив пішоходів, що перетинали дорогу по пішохідному переходу, і щоб уникнути наїзду на людей, повернув убік та допустив зіткнення зі стовпом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо пасажирів чоловіка: двоє жінок 39-ти та 36-ти років і двоє 11-річних хлопчиків. Їх доправили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.

Сам водій дивом не постраждав. Його перевірять на стан сп’яніння. Наразі ж поліцейські встановлюють повні обставини події.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Ідеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.

У межах провадження автомобіль поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Триває слідство.

На Київщині зіткнулися легковик і маршрутка з 10 пасажирами, двоє госпіталізованих27.06.24, 11:03 • 12013 переглядiв

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