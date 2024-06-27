В Одесі водій врізався в стовп, намагаючись об'їхати пішоходів на перехресті з відключеним світлофором: серед постраждалих діти
Київ • УНН
В Одесі в результаті автомобільної аварії постраждали чотири людини, в тому числі двоє дітей, коли водій врізався в стовп, намагаючись об'їхати пішоходів на перехресті з відключеним світлофором.
В Одесі сталася ДТП, у якій травмувались четверо людей, серед яких – дві дитини, повідомили у ГУНП в Одеській області у четвер, пише УНН.
Деталі
Автопригода сталася 26 червня близько 22-ї години на розі вулиць Велика Арнаутська та Європейська.
Попередньо встановлено, що 40-річний водій легкового автомобіля Dodge, наближаючись до перехрестя, на якому через відсутність електроенергії не працював світлофор, не одразу помітив пішоходів, що перетинали дорогу по пішохідному переходу, і щоб уникнути наїзду на людей, повернув убік та допустив зіткнення зі стовпом.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали четверо пасажирів чоловіка: двоє жінок 39-ти та 36-ти років і двоє 11-річних хлопчиків. Їх доправили до лікарні з різними тілесними ушкодженнями.
Сам водій дивом не постраждав. Його перевірять на стан сп’яніння. Наразі ж поліцейські встановлюють повні обставини події.
До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Ідеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
У межах провадження автомобіль поміщено на арештмайданчик та призначено низку експертиз. Триває слідство.
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