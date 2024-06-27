На Київщині зіткнулися легковик і маршрутка з 10 пасажирами, двоє госпіталізованих
Київ • УНН
У Київській області сталася ДТП за участю легковика та маршрутки з 10 пасажирами, серед яких були діти, двох людей госпіталізували.
У Київській області сталася ДТП за участю легковика та маршрутки з 10 пасажирами, у тому числі дітьми, двох людей ушпиталили, повідомили у ГУНП в області у четвер, пише УНН.
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Попередньо відомо, що 25 червня на ділянці дороги населених пунктів Потоки-Тараща зіткнулися маршрутний мікроавтобус "Volkswagen" та легковик.
Слідчі встановили, що у автобусі перебувало 10 пасажирів, серед них двоє дітей: 13-річна дівчинка та 15-річний хлопець, які, за попередньою інформацією, отримали легкі ушкодження. Одну пасажирку госпіталізували з травмою голови.
"Тяжким залишається стан 36-річного водія легкового автомобіля, якого ушпиталили до медичного закладу з численними травмами та переломами", - вказали у поліції.
Слідчі за фактом ДТП з потерпілим розпочали досудове розслідування (ч. 1 ст. 286 ККУ).
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