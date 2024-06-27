В Киевской области столкнулись легковушка и маршрутка с 10 пассажирами, двое госпитализированных

В Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутки с 10 пассажирами, в том числе детьми, двух человек госпитализировали, сообщили в ГУНП в области в четверг, пишет УНН.

Детали

Предварительно известно, что 25 июня на участке дороги населенных пунктов Потоки-Тараща столкнулись маршрутный микроавтобус "Volkswagen" и легковушка.

Следователи установили, что в автобусе находилось 10 пассажиров, среди них двое детей: 13-летняя девочка и 15-летний парень, которые, по предварительной информации, получили легкие повреждения. Одну пассажирку госпитализировали с травмой головы.

"Тяжелым остается состояние 36-летнего водителя легкового автомобиля, которого госпитализировали в медицинское учреждение с многочисленными травмами и переломами", - указали в полиции.

Следователи по факту ДТП с потерпевшим начали досудебное расследование (ч. 1 ст. 286 УК).

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