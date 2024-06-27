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Три велосипедистки збірної України постраждали у ДТП під час тренування

Київ • УНН

 • 16086 перегляди

Три велосипедисти збірної України отримали травми в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля у Львівській області під час тренування.

Три велосипедистки збірної України постраждали у ДТП під час тренування

У Львівській області внаслідок ДТП травмувалися три велосипедистки збірної України під час тренування, поліцейські встановлюють обставини події, повідомили у четвер у ГУНП в області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 26 червня, близько 12:50, на автодорозі "Східниця-Пісочна" поблизу села Солонське Дрогобицького району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля "Peugeot 407", 47-річний львів’янин, здійснив зіткнення з велосипедисткою, 17-річною жителькою Київської області, внаслідок чого спортсменка зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними жительками Миколаївської та Київської областей.

"Усі дівчата є членами збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП вони отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу", - повідомили у поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, - обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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Юлія Шрамко

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