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Три украинки оказались в топ-15 индивидуальной гонки ЧМ по биатлону

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КИЕВ. 12 марта. УНН. Украинские биатлонистки продемонстрировали одну из лучших гонок на чемпионате мира-2019, который проходит в Эстерсунде, передает корреспондент УНН.

Безошибочную стрельбу в индивидуальной гонке продемонстрировали две Юлии - Джима и Журавок. Однако скорость несколько подвела женщин, ставших соответственно только 12-й и 14-й. Выше их финишировала на 10-м месте Анастасия Меркушина у которой был ошибочный выстрел на 4-той огневой стойке.

Валентина Семеренко неудачно провела последние огневые рубежи и с 3-мя минутами штрафа заняла 36 строчку.

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Победительницей стала хозяйка соревнований Ханна Эберг (0) - 43 минуты и 10,4 с. Серебряная медаль в активе итальянки Виттоцци (0) +23,6 сек, а "бронза" за француженкой Бреза (1) +32,5 с.

Примечательно, что Меркушина стала не только лучшей в украинской команде в отдельно взятой гонке, но и идет первой из украинок в общем тотале - на 32-й позиции, а также стала единственной из наших девушек, которая получила право представить Украину в гонке с массовым стартом, которая пройдет в последний день чемпионата мира.

Добавим, завтра в Швеции пройдет индивидуальная мужская гонка.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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