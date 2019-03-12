Три українки опинилися в топ-15 індивідуальної гонки ЧС з біатлону

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Українські біатлоністки продемонстрували одну з кращих гонок на чемпіонаті світу-2019, що триває в Естерсунді, передає кореспондент УНН.

Безпомилкову стрільбу в індивідуальній гонці продемонстрували дві Юлії – Джима та Журавок. Проте швидкість дещо підвела жінок, які стали відповідно тільки 12-ю та 14-ю. Вище їх фінішувала на 10-му місці Анастасія Меркушина у якої хибний постріл на 4-тій вогневій стійці.

Валентина Семеренко невдало провела останні вогневі рубежі і з 3-ма хвилинами штрафу посіла 36 рядок.

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Переможницею стала господарка змагань Ханна Еберг (0) – 43 хвилини та 10,4 с. Срібна медаль в активі італійки Віттоцці (0) +23,6 с, а "бронза" за француженкою Бреза (1) +32,5 с.

Примітно, що Меркушина стала не тільки кращою в українській команді в окремо взятій гонці, але і йде першою з українок в загальному тоталі - на 32-й позиції, а також стала єдиною з наших дівчат, яка отримала право представити Україну в гонці з масовим стартом, яка пройде в останній день чемпіонату світу.

Додамо, завтра в Швеції пройде індивідуальна чоловіча гонка.

Українські Національні Новини

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