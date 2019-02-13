Три трехочковых Леня помогли "Атланте" победить бывший клуб Михайлюка
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. “Атланта Хокс” центрового Алексея Леня на домашней площадке принимала “Лос-Анджелес Лейкерс” в противостоянии регулярного сезона НБА, передает корреспондент УНН.
Украинский “бигмен” очень удачно провел первую четверть. Выйдя со скамейки запасных, он за половину четверти реализовал 3/3 дальних броска и оформил слэм-данк благодаря чему его коллектив ушел в отрыв — 38:28.
После этого наставник “ястребов” Ллойд Пирс принял решение мало заигрывать Леня. В итоге украинец провел на паркете только 12:22 минуты за которые принес коллективу 11 очков (1/1 двухочковые, 3/4 трехочковые) при 2 подборах, 1 передаче и 3 потерях.
Клуб из Атланты удержал положительный результат — 117:113.
Примечательно, что раньше “Лейкерс” выступал второй баскетболист сборной Украины Святослав Михайлюк, которого обменяли в “Детройт”.
Добавим, что “Атланта” имеет 19 побед при 38 поражениях — 12 место в Восточной конференции НБА.