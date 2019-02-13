Три триочкових Леня допомогли "Атланті" перемогти колишній клуб Михайлюка

Український “бігмен” напрочуд вдало провів першу чверть. Вийшовши з лави запасних, він за половину чверті реалізував 3/3 дальніх кидки та оформив слем-данк завдяки чому його колектив пішов у відрив — 38:28.

Після цього наставник “яструбів” Ллойд Пірс прийняв рішення мало загравати Леня. В підсумку українець провів на паркеті тільки 12:22 хвилини за які приніс колективу 11 очок (1/1 двоочкові, 3/4 триочкові) при 2 підбираннях, 1 передачі та 3 втратах.

Клуб з Атланти втримав позитивний результат — 117:113.

Примітно, що раніше за “Лейкерс” виступав другий баскетболіст збірної України Святослав Михайлюк, якого обміняли в “Детройт”.

Додамо, що “Атланта” має 19 звитяг при 38 поразках — 12 місце у Східній конференції НБА.