Три тренировки в день: Ломаченко раскрыл секреты своей подготовки

По словам спортсмена в рамках одного дня он проводит по три тренировки.



"Тренировочная программа у меня выглядит примерно так - в 5 утра подъем, тренировки в течение часа, после этого около получаса прохожу специальную работу для боксерского "IQ" со спортивным психологом, после этого я иду спать, просыпаюсь, ем, иду на следующую тренировку в 12 занимаюсь где-то час-полтора, после этого возвращаюсь домой и ложусь спать, просыпаюсь и иду на третью тренировку в 18 часов - это уже боксерские тренировки, они можут длиться по 3-3,5 часа, по-разному ", - подчеркнул наш чемпион.



Кроме того, на вопрос об идеальном день чемпиона, Ломаченко ответил: "Это день, когда ты все время спишь и ешь".



Как сообщалось ранее, Ломаченко и Усик на отдыхе провели синхронные прыжки в воду.