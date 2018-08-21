Три тренировки в день: Ломаченко раскрыл секреты своей подготовки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Обладатель чемпионского пояса WBA в легком весе Василий Ломаченко рассказал детали проведения своих тренировок. Об этом спортсмен рассказал в интервью Youtube-канала Sport Addict, передает УНН.
По словам спортсмена в рамках одного дня он проводит по три тренировки.
"Тренировочная программа у меня выглядит примерно так - в 5 утра подъем, тренировки в течение часа, после этого около получаса прохожу специальную работу для боксерского "IQ" со спортивным психологом, после этого я иду спать, просыпаюсь, ем, иду на следующую тренировку в 12 занимаюсь где-то час-полтора, после этого возвращаюсь домой и ложусь спать, просыпаюсь и иду на третью тренировку в 18 часов - это уже боксерские тренировки, они можут длиться по 3-3,5 часа, по-разному ", - подчеркнул наш чемпион.
Кроме того, на вопрос об идеальном день чемпиона, Ломаченко ответил: "Это день, когда ты все время спишь и ешь".
Как сообщалось ранее, Ломаченко и Усик на отдыхе провели синхронные прыжки в воду.