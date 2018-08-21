Три тренування в день: Ломаченко розкрив секрети своєї підготовки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Володар чемпіонського поясу WBA у легкій вазі Василь Ломаченко повідав деталі проведення своїх тренувань. Про це спортсмен розповів в інтерв'ю Youtube-каналу Sport Addict, передає УНН.
За словами спортсмена в рамках одного дня він проводить по три тренування.
"Тренувальна програма в мене виглядає приблизно так - о 5 ранку підйом, тренування протягом 1 години, після цього близько півгодини проходжу спеціальну роботу для боксерського "IQ" зі спортивним психологом, після цього я йду спати, прокидаюся, їм, йду на наступне тренування в 12, займаюся десь час-півтора, після цього повертаюся додому і лягаю спати, прокидаюся і йду на третє тренування о 18 годині – це вже боксерське тренування, воно може тривати по 3-3,5 години, по-різному", - наголосив наш чемпіон.
Крім того, на питання про ідеальний день чемпіона, Ломаченко відповів: "це день, коли ти весь час спиш та їси".
Як повідомлялося раніше, Ломаченко і Усик на відпочинку провели синхронні стрибки у воду.