Три тренування в день: Ломаченко розкрив секрети своєї підготовки

За словами спортсмена в рамках одного дня він проводить по три тренування.



"Тренувальна програма в мене виглядає приблизно так - о 5 ранку підйом, тренування протягом 1 години, після цього близько півгодини проходжу спеціальну роботу для боксерського "IQ" зі спортивним психологом, після цього я йду спати, прокидаюся, їм, йду на наступне тренування в 12, займаюся десь час-півтора, після цього повертаюся додому і лягаю спати, прокидаюся і йду на третє тренування о 18 годині – це вже боксерське тренування, воно може тривати по 3-3,5 години, по-різному", - наголосив наш чемпіон.



Крім того, на питання про ідеальний день чемпіона, Ломаченко відповів: "це день, коли ти весь час спиш та їси".



Як повідомлялося раніше, Ломаченко і Усик на відпочинку провели синхронні стрибки у воду.