Три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ковеле СБУ совместно с прокуратурой изъяли партию контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий стоимостью более полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Волынской области, передает УНН.
Правоохранители установили, что четверо местных жителей наладили незаконное производство поддельного алкоголя в хозяйственных помещениях собственных домовладений.
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В ходе проведенных по месту жительства злоумышленников обысков правоохранители изъяли более трех тонн спирта, 440 блоков контрафактных сигарет иностранного производства и фальсифицированный алкоголь.
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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.