Три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78964 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 69249 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76415 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83669 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118504 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115239 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144396 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

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10 марта, 15:15 • 144396 просмотра
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7 марта, 19:45 • 207095 просмотра
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Три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни

Три тонны спирта и более 400 блоков контрафактных сигарет изъяли на Волыни

Киев  •  УНН

 • 10887 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 27 ноября. УНН. В Ковеле СБУ совместно с прокуратурой изъяли партию контрафактных алкогольных напитков и табачных изделий стоимостью более полумиллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба УСБУ в Волынской области, передает УНН.

Правоохранители установили, что четверо местных жителей наладили незаконное производство поддельного алкоголя в хозяйственных помещениях собственных домовладений.

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В ходе проведенных по месту жительства злоумышленников обысков правоохранители изъяли более трех тонн спирта, 440 блоков контрафактных сигарет иностранного производства и фальсифицированный алкоголь.

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Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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