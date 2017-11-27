Три тонни спирту та більше 400 блоків контрафактних цигарок вилучили на Волині
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 27 листопада. УНН. У Ковелі СБУ спільно з прокуратурою вилучили партію контрафактних алкогольних напоїв і тютюнових виробів вартістю понад півмільйона гривень. Про це повідомляє прес-служба УСБУ у Волинській області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що четверо місцевих мешканців налагодили незаконне виробництво підробленого алкоголю у господарських приміщеннях власних домоволодінь.
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Під час проведених за місцем проживання зловмисників обшуків правоохоронці вилучили понад три тонни спирту, 440 блоків контрафактних цигарок іноземного виробництва та фальсифікований алкоголь.
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Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.