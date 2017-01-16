Три подгруппы по Донбассу начали заседание в Минске
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Три рабочие подгруппы в рамках трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе начали заседание в Минске. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Беларуси, передает УНН.
"В Минске проходят заседания рабочих групп по вопросам безопасности, политических, гуманитарных вопросов трехсторонней контактной группы по Украине", - говорится в сообщении.
Напомним, 16 января в Минске запланирована встреча контактной группы по Донбассу.