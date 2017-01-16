Три підгрупи щодо Донбасу розпочали засідання у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. Три робочі підгрупи у рамках тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі розпочали засідання у Мінську. Про це повідомляє прес-служба міністерства закордонних справ Білорусі, передає УНН.
"У Мінську проходять засідання робочих груп з питань безпеки, політичних, гуманітарних питань тристоронньої контактної групи по Україні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 16 січня у Мінську запланована зустріч контактної групи щодо Донбасу.