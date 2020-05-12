Три перехода в "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 трансферов сезона АПЛ

Наиболее многочисленным клубом среди приобретенных игроков сформировал "Манчестер Юнайтед" - три.

Полностью список выглядит так:

1 - Бруну Фернандеш (в "МЮ" из "Спортинга")

2 - Дэнни Ингс (в "Саутгемптон" из "Ливерпуля")

3 - Гари Кэхилл (в "Кристал Пэлас" из "Челси")

4 - Габриэл Мартинелли (в "Арсенал" из "Итуано")

5 - Гарри Магуайр (в "МЮ" из "Лестера")

6 - Джеймс Маккарти (в "Кристал Пэлас" из "Эвертона")

7 - Нил Мопе (в "Брайтон" из "Брентфорд")

8 - Аарон Ван Биссака (в "МЮ" из "Кристал Пэлас")

9 - Ковачич (в "Челси" из "Реала")

10 - Исмаила Сарр (в "Уотфорд" из "Ренна").

Стоит отметить, что рейтинг был составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.

Добавим также, Фернандес, занявший первую строчку в данной генерации, в текущем сезоне АПЛ провел пять матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.