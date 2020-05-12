Три перехода в "Манчестер Юнайтед" попали в топ-10 трансферов сезона АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. ESPN назвал десятку лучших трансферов Английской Премьер-лиги в сезоне-2019/2020 годов, сообщает УНН со ссылкой на сайт издания.
Наиболее многочисленным клубом среди приобретенных игроков сформировал "Манчестер Юнайтед" - три.
Полностью список выглядит так:
1 - Бруну Фернандеш (в "МЮ" из "Спортинга")
2 - Дэнни Ингс (в "Саутгемптон" из "Ливерпуля")
3 - Гари Кэхилл (в "Кристал Пэлас" из "Челси")
4 - Габриэл Мартинелли (в "Арсенал" из "Итуано")
5 - Гарри Магуайр (в "МЮ" из "Лестера")
6 - Джеймс Маккарти (в "Кристал Пэлас" из "Эвертона")
7 - Нил Мопе (в "Брайтон" из "Брентфорд")
8 - Аарон Ван Биссака (в "МЮ" из "Кристал Пэлас")
9 - Ковачич (в "Челси" из "Реала")
10 - Исмаила Сарр (в "Уотфорд" из "Ренна").
Стоит отметить, что рейтинг был составлен на основе соотношения между влиянием футболиста на игру и количеством заплаченных за него денег.
Добавим также, Фернандес, занявший первую строчку в данной генерации, в текущем сезоне АПЛ провел пять матчей, в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи.