Три переходи в "Манчестер Юнайтед" потрапили до топ-10 трансферів сезону АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. ESPN назвав десятку кращих трансферів Англійської Прем'єр-ліги в сезоні-2019/2020 років, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
Найбільш чисельним клубом серед придбаних гравців сформував "Манчестер Юнайтед" – три.
Повністю список виглядає так:
1 - Бруну Фернандеш (в "МЮ" зі "Спортінга")
2 - Денні Інгс (в "Саутгемптон" з "Ліверпуля")
3 - Гарі Кехілл (в "Кристал Пелас" з "Челсі")
4 - Габріел Мартінеллі (в "Арсенал" з "Ітуано")
5 - Гаррі Магуайр (в "МЮ" з "Лестера")
6 - Джеймс Маккарті (в "Крістал Пелас" з "Евертона")
7 - Ніл Мопе (в "Брайтон" з "Брентфорд")
8 - Аарон Ван-Біссака (в "МЮ" з "Кристал Пелас")
9 - Матео Ковачич (в "Челсі" з "Реала")
10 - Ісмаїла Сарр (в "Уотфорд" з "Ренна").
Варто відзначити, що рейтинг був складений на основі співвідношення між впливом футболіста на гру і кількістю заплачених за нього коштів.
Додамо також, Фернандеш, який обійняв перший рядок в даній генерації, в поточному сезоні АПЛ провів п'ять матчів, в яких забив два м'ячі і здійснив три гольові передачі.