Три матча УПЛ завершились нулевыми ничьими
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. В рамках первого соревновательного дня 21-го тура Украинской Премьер-лиги по футболу состоялись три противостояния, передает УНН.
В борьбе 6 и 7 команд чемпионата полтавская “Ворскла” не сумела дома взять три очка с черниговской “Десной”. Игра закончилась без голов причем полтавчане заканчивали ее в меньшинстве. На 83 минуте изъятия получил Кане, а в компенсированное время Чижов (0:0).
В другом противостоянии “Львов” дома тоже не сумел забить голов в ворота “Зари”, но и не пропустил — 0:0. В данной встрече также не обошлось без красной карточки — ее получил Парамонов у львовян.
Отметим, что ранее нулевой мировым разошлись “Мариуполь” и “Черноморец”.
Добавим, что в турнирной таблице “Заря” набрала 32 очка — 4 строчку, “Ворскла” и “Десна” имеют по 28 — 6 и 7 места, а “Львов” 27 — 8 строчку.