Три матчі УПЛ завершилися нульовими нічиїми
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. В рамках першого змагального дня 21-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу відбулося три протистояння, передає УНН.
У боротьбі 6 і 7 команд чемпіонату полтавська "Ворскла" не зуміла вдома взяти три очки із чернігівською "Десною". Гра закінчилася без голів причому полтавчани закінчували її у меншості. На 83 хвилині вилучення отримав Кане, а в компенсований час Чижов (0:0).
В іншому протистоянні "Львів" вдома також не зумів забити голів у ворота "Зорі", але і не пропустив – 0:0. В даній зустрічі також не обійшлося без червоної картки – її отримав Парамонов у львів'ян.
Відзначимо, що раніше нульовою мировою розійшлися "Маріуполь" та "Чорноморець".
Додамо, що в турнірній таблиці "Зоря" набрала 32 очки – 4 рядок, "Ворскла" та "Десна" мають по 28 – 6 і 7 місця, а "Львів" 27 – 8 рядок.