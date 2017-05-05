Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Башкирии

“По данным Приволжской транспортной прокуратуры, связь с вертолетом пропала в 9:15 мск (11:15 местного времени). В 09:20 по местному времени (07:20 мск) вертолет вылетел из Белорецк, 15:20 (13.20 мск) он должен был вернуться на базу”, — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, вертолет разбился в труднодоступной горно-лесистой местности, что затрудняет проведение проверочных и следственных действий. В этом районе очень неустойчивая мобильная связь, это затрудняет передачу информации с места.

По словам старшего помощника руководителя Приволжского транспортной прокуратуры Майи Ивановой, среди погибших — командир воздушного судна, сотрудник Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан и представитель учреждения “Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан”.