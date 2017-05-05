Три людини загинули при аварії вертольота Robinson в Башкирії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Три людини загинули при аварії вертольота Robinson, який виконував моніторинг лісопожежної обстановки в Башкирії, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“За даними Приволзької транспортної прокуратури, зв’язок з вертольотом пропала в 09:15 мск (11:15 місцевого часу). О 09:20 за місцевим часом (07:20 мск) вертоліт вилетів з Белорецка, 15:20 (13.20 мск) він повинен був повернутися на базу”, — йдеться в повідомленні.
За словами очевидців, вертоліт розбився у важкодоступній гірничо-лісистій місцевості, що ускладнює проведення перевірочних і слідчих дій. В цьому районі дуже нестійкий мобільний зв’язок, це ускладнює передачу інформації з місця.
За словами старшого помічника керівника Приволзької транспортної прокуратури Майї Іванової, серед загиблих — командир повітряного судна, співробітник Міністерства лісового господарства Республіки Башкортостан і представник установи “Центр попередження і гасіння лісових пожеж Республіки Башкортостан”.